Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 09:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’;
NEL QUADRANTE NORD CODE IN VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; QUALCHE DISAGIO ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA FORMELLO E LA GIUSTINIANA; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA SETTEBAGNI E VIA DI VILLA SPADA VERSO LA TANGENZIALE EST;
SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DA TOR CERVARA, A COMPLICARE LA SITUAZIONE SU QUESTO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE;
SUL RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE SOSTENUTA, CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE SETTEBAGNI E VIA DEL MARE,IN ESTERNA TRA CASILINA E ROMA FIUMICINO;
NEL QUADRANTE SUD RALLENTAMENTI SULLA STESSA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON VERSO L’EUR;
TRAFFICO INTENSO ANCHE VIA APPIA, A PARTIRE DA VIA DEI LAGHI FINO ALL’INNESTO CON IL RACCORDO; SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E PROSEGUENDO TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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