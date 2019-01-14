Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 09:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA RETE VIARIA;
NEL QUADRANTE NORD CODE IN VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA SETTEBAGNI E VIA DI VILLA SPADA VERSO LA TANGENZIALE EST;
SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 A PARTIRE DA TOR CERVARA;
VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE SETTEBAGNI E VIA DEL MARE, IN ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA, PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E TIBURTINA;
NEL QUADRANTE SUD TRAFFICO INTENSO IN VIA APPIA, TRA IL BIVIO PER CIAMPINO E L’INNESTO CON IL RACCORDO; SEMPRE IN DIREZIONE RACCORDO UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN VIA LAURENTINA, TRA VIA DI PORTA MEDAGLIA E VIA DI TRIGORIA; SULLA PONTINA PERMANGONO CODE TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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