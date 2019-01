Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 10:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI

IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA LINEA ROMA VITERBO E’ IN CORSO UNA PARZIALE RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO; ALCUNI TRENI POTREBBERO QUINDI SUBIRE MODIFICHE DI ORARIO O CANCELLAZIONI DI CORSE.

E VENIAMO AI NUOVI AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO; IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON CODE A PARTIRE DA VIA TOGLIATTI;

CIRCOLAZIONE IN PROGRESSIVA RIPRESA INVECE SUL RACCORDO ANULARE: PERMANGONO CODE RESIDUE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE ROMA TERAMO E TIBURTINA;

NEL QUADRANTE SUD SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN VIA LAURENTINA TRA VIA DI PORTA MEDAGLIA E VIA DI TRIGORIA, IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO.

