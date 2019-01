Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 11:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA;

GLI UNICI DISAGI SI SEGNALANO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CIRCONVALLAZIONE INTERNA DELLA TANGENZIALE EST CI SONO INFATTI FORTI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON CODE A PARTIRE DA VIA TOGLIATTI FINO ALLA STESSA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO;

E DA OGGI CANTIERI ATTIVI IN VIA AURELIA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE: GLI INTERVENTI SI SVOLGERANNO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA, A PARTIRE DALLE ORE 7.00 E FINO ALLE 17.00, CON SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA OLIMPIA E VIA CASTRONOVO; SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

