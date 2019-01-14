Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 12:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
CIRCOLAZIONE NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA;
PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO ED IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA CASILINA, TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI;
E DA OGGI CANTIERI ATTIVI IN VIA AURELIA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA, A PARTIRE DALLE ORE 7.00 E FINO ALLE 17.00, CON SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA OLIMPIA E VIA CASTRONOVO; SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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