Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 15:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO CONGESTIONATO PER INCIDENTE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA.

PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ CHIUSA LA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DEL KM 26+700, SIAMO NEI PRESSI DI POMEZIA.

PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, LIEVI RITARDI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, FREQUENZA DI 15 MINUTI.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

