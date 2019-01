Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 16:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI

DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA, TUTTAVIA PERMANGONO CODE.

SUL RACCORDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN ESTERNA

SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO.

RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI.

PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ CHIUSA LA LAURENTINA CHIUSA ALL’ALTEZZA DEL KM 26+700, SIAMO NEI PRESSI DI POMEZIA.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, LIEVI RITARDI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, FREQUENZA DI 15 MINUTI.

