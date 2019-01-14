Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 17:45
Più informazioni su
VIABILITA’ LAZIO DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA RALLENTAMWENTI E CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN SUCITA.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO.
A PROPOSITO DELLA COLOMBO, SI PROCEDE INCOLONNATI DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.
PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ CHIUSA LA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DEL KM 26+700, SIAMO NEI PRESSI DI POMEZIA.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, LIEVI RITARDI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, FREQUENZA DI 15 MINUTI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO
Servizio fornito da Astral