Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 18:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA PONTINA E VIA DEL MARE. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER INCIDENTE TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO.
A PROPOSITO DELLA COLOMBO, SI PROCEDE INCOLONNATI DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.
SITUAZIONE ANALOGA SULLA SALARIA, TRAFFICO RALLENTATO CON CODE NEI PRESSI DI MONTEROTONDO SCALO SEMPRE NELEL DUE DIREZIONI.
PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ CHIUSA LA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DEL KM 26+700, SIAMO NEI PRESSI DI POMEZIA.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, LIEVI RITARDI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, FREQUENZA DI 15 MINUTI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO
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