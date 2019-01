Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 18:45

VIABILITA’ LAZIO DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, CI RIFERIAMO IN PARTICOLARE ALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PROSEGUENDO A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA CASILINA E APPIA. RESTANDO IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E VIA DEL MARE. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E ARDEATINA E TRA TOR BELLA MONACA E A24.

SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO.

A PROPOSITO DELLA COLOMBO, SI PROCEDE INCOLONNATI DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.

SITUAZIONE ANALOGA SULLA SALARIA, TRAFFICO RALLENTATO CON CODE NEI PRESSI DI MONTEROTONDO SCALO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI.

PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ CHIUSA LA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DEL KM 26+700, SIAMO NEI PRESSI DI POMEZIA.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, LIEVI RITARDI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, FREQUENZA DI 20 MINUTI.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral