Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 19:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SITUAZIONE COMPLICATA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, CI RIFERIAMO IN PARTICOLARE ALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE DUE INCIENTI CREANO GROSSI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE: IL PRIMO, AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, CAUSA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO, IL SECONDO, IN PROSSIMITA’ DELL’APPIA, PROVOCA CODE DALLA TIBURTINA.
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA E TRA TOR BELLA MONACA E A24.
SULLA COLOMBO, SI PROCEDE INCOLONNATI DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.
PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ CHIUSA LA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DEL KM 26+700, SIAMO NEI PRESSI DI POMEZIA.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, LIEVI RITARDI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, FREQUENZA DI 20 MINUTI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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