Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 19:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARERGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO A PARTIRE DALLAVIA DEL MARE; IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE INOLTRE, CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA E PARZIALMENTE QUELLA CENTRALE.
SULLA COLOMBO, SI PROCEDE INCOLONNATI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.
PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ CHIUSA LA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DEL KM 26+700, SIAMO NEI PRESSI DI POMEZIA.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, LIEVI RITARDI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, FREQUENZA DI 20 MINUTI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO
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