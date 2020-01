Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2020 ore 16:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Astral infomobilità Buon pomeriggio e Bentrovati all’appuntamento con l’immobilità della regione Lazio sulla Salaria un incidente e provoca cuore all’altezza da Santa Colomba nelle due direzioni sulla raccordo code a tratti in carreggiata esterna trapuntine Tuscolana mentre in carreggiata interna rallentamenti tra Nomentana e Tiburtina sulla Prenestina ancora tratti tra la Borghesiana nei due sensi di marcia ci sposiamo più a nord Sulla Cassia dove troviamo code tra la Storta la Giustiniana nelle due direzioni ricordiamo che stasera presso lo stadio Olimpico di Roma alle ore 18 si svolgerà l’incontro di calcio di Coppa Italia Lazio Cremonese momentanea disciplina di traffico in zona stadio in chiusura il blocco ecologico di oggi nella capitale per tutti i veicoli a benzina fino a Euro 2 è l’auto del Pino europei nonché ciclomotori fino ad Euro 1 in fascia oraria 16:30 20-30 da Federico Ascani al momento è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione LazioServizio fornito da Astral