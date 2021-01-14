Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2021 ore 10:30

di - 14 Gennaio 2021 - 10:30

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    VIABILITÀ 14 GENNAIO 2021 ORE 10.20 TOMMASO RENZI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
    ANDIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO TRA VIA DELLA MALGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL CENTRO, MENTRE IN SENSO OPPOSTO VI SONO RALLENTAMENTI TRA LA COLOMBO ED IKL PONTE DELLA MAGLIANA
    CODE PER INCIDENTE SULL’APPIA TRA STANTA MARIA DELLE MOLE E L’AEROPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
    PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO,
    RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-ANCONA PER UN GUASTO ALLA LINEA, I TRENI REGISTRANO FINO A 25 MINUTI DI RITARDO
    IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, E’ PREVISTO IL POTENZIAMENTO DELLE LINEE METROPOLITANE DI ROMA CON NUOVE LINEE “S” CIRCOLARI DI ASTRAL CHE AVRANNO FREQUENZA DI 7 MINUTI, IN FASCIA ORARIA 7-10 E 16-19
    DA TOMMASO RENZI ED ATRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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