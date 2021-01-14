Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2021 ore 10:30
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VIABILITÀ 14 GENNAIO 2021 ORE 10.20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
ANDIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO TRA VIA DELLA MALGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL CENTRO, MENTRE IN SENSO OPPOSTO VI SONO RALLENTAMENTI TRA LA COLOMBO ED IKL PONTE DELLA MAGLIANA
CODE PER INCIDENTE SULL’APPIA TRA STANTA MARIA DELLE MOLE E L’AEROPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO,
RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA-ANCONA PER UN GUASTO ALLA LINEA, I TRENI REGISTRANO FINO A 25 MINUTI DI RITARDO
IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, E’ PREVISTO IL POTENZIAMENTO DELLE LINEE METROPOLITANE DI ROMA CON NUOVE LINEE “S” CIRCOLARI DI ASTRAL CHE AVRANNO FREQUENZA DI 7 MINUTI, IN FASCIA ORARIA 7-10 E 16-19
DA TOMMASO RENZI ED ATRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral