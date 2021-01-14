Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2021 ore 12:30
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VIABILITÀ 14 GENNAIO 2021 ORE 12.20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE E STATO RIMOSSO IL VEICOLO NI FIAMME CHE CAUSAVA DISAGIA ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’A1 ROMA-NAPOLI, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA
SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA TROVIAMO DELLE CODE A PARTIRE DALLA CASILINA
ANDIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO TRA VIA DELLA MALGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL CENTRO
SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA, DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PIU AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, E’ PREVISTO IL POTENZIAMENTO DELLE LINEE METROPOLITANE DI ROMA CON NUOVE LINEE “S” CIRCOLARI DI ASTRAL CHE AVRANNO FREQUENZA DI 7 MINUTI, IN FASCIA ORARIA 7-10 E 16-19
DA TOMMASO RENZI ED ATRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral