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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2022 ore 15:30

di - 14 Gennaio 2022 - 15:30

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    VIABILITÀ DEL 14 GENNAIO 2022 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PONTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA
    MENTRE IN INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LE USCITE CASSIA BIS E FLAMINIA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
    PERCORRENDO VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI ACILIA DIREZIONE EUR
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO
    A ROMA SONO ATTIVE, LE “LINEE S”, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ.
    RICORDIAMO CHE PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E L’USO DELLA MASCHERINA FFP2
    DA CLAUDIO VELOCCIA AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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