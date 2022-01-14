Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2022 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 14 GENNAIO 2022 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PONTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LE USCITE CASSIA BIS E FLAMINIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
PERCORRENDO VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI ACILIA DIREZIONE EUR
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
A ROMA SONO ATTIVE, LE “LINEE S”, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ.
RICORDIAMO CHE PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS RAFFORZATO E L’USO DELLA MASCHERINA FFP2
DA CLAUDIO VELOCCIA AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral