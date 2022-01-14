Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2022 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 14 GENNAIO 2022 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCIDENTE RISOLTO E TRAFFICO IN DIMINUZIONE TRA PORTONACCIO E LA TOGLIATTI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
PERCORRENDO VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA
IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA APPIA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA CIAMPINO E SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO
MENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
SENSI DI MARCIA
IN VIA APPIA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA CIAMPINO E SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO
MENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
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