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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2022 ore 19:15

di - 14 Gennaio 2022 - 19:15

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    VIABILITÀ DEL 14 GENNAIO 2022 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA
    BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCIDENTE RISOLTO E TRAFFICO IN DIMINUZIONE TRA PORTONACCIO E LA TOGLIATTI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
    PERCORRENDO VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA
    IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    IN VIA APPIA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA CIAMPINO E SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO
    MENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SENSI DI MARCIA
    IN VIA APPIA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA CIAMPINO E SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO
    MENTRE IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    Servizio fornito da Astral

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