Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ 14 FEBBRAIO 2020 ORE 07.20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
APRIAMO CON LA CHIUSURA STRADALE NELLE DUE DIREZIONI DI VIA TIBURTINA TRA VIA MARCO SIMONE E VIA DI CASALBIANCO A CAUSA DI INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI.PREVISTE DEVIAZIONI SUL POSTO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN INTERNA,SI STA IN CODA TRA CASILINA E ARDEATINA
MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’ A2A INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
SITUAZIONE ANNALOGA SU VIA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E SANT’ALESSANDRO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SULLA CASSIA BIS RALLENTAMENTI TRA PRATO LA CORTE E RACCORDO IN DIREZIONE DI ROMA
SEMPRE IN DIREZIONE ROMA SI PROCEDE A RILENTO SU VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA
MENTRE SU VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI NELLE DUE DIREZIONI TRA FRATTOCCHIE E CECCHINA
ANCHE SU VIA APPIA CODE A TRATTI TRA VIA DEI LAGHI E RACCORDO IN DIREZIONE DEL RACCORDO
INCOLONNAMENTI SU VIA DI VERMICINO TRA BORGHESIANA E VIA ENRICO FERMI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
IN CHIUSURA IL METEO:
A PARTIRE DALLA MATTINA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 6-9 ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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