Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ 14 FEBBRAIO 2020 ORE 08.05 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
APRIAMO CON LA CHIUSURA STRADALE NELLE DUE DIREZIONI DI VIA TIBURTINA TRA VIA MARCO SIMONE E VIA DI CASALBIANCO A CAUSA DI INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI.PREVISTE DEVIAZIONI SUL POSTO
PASSIAMO AL RACCORDO,IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E A24 E A SEGUIR ETRA CASILINA E LAURENTINA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICIINO E VIA DLE MARE E A SEGUIRE TRA APPIA E NOMENTANA E TRA BOCCEA E AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO E NEL SENSO OPPOSTO TRA TOR CERVARA E RACCORDO ANCHE PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUK RACCORDO IN ESTERNA
MENTRE SULLA ROMA FIUMICINO INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IND IREZIONE DELL’EUR
SULLA CASSIA BIS SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DI PRATO LA CORTE IN DIREZIOEN DI ROMA
SU VIA PONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA SPINACETO E RACCORDO IN DIREZIONE DELL’EUR
INCOLONNAMENTI SU VIA DI VERMICINO TRA BORGHESIANA E VIA ENRICO FERMI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO A CAUSA ID LAVORI
IN CHIUSURA IL METEO:
A PARTIRE DALLA MATTINA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 6-9 ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO SULLA VIABILITA’
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