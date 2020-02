Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2020 ore 08:45

VIABILITÀ 14 FEBBRAIO 2020 ORE 08.35 VALERIA VERNINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,

APRIAMO CON LA CHIUSURA STRADALE NELLE DUE DIREZIONI DI VIA TIBURTINA TRA VIA MARCO SIMONE E VIA DI CASALBIANCO A CAUSA DI INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI.PREVISTE DEVIAZIONI SUL POSTO .

PASSIAMO AL RACCORDO,IN INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E A24 E A SEGUIRE TRA CASILINA E LAURENTINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E TIBURTINA

SUL TRATTO URBANO DEL’A24 INCOLONNAMENTI TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA TOGLIATTI E RACCORDO ANCHE PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO IN ESTERNA

SPOSTIAMOCI SULLA ROMA FIUMICINO, SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR

SULLA CASSIA BIS CODE PER TRAFFICO INTENSO A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEO AVVERSE NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE SULLA CASSIA INCOLONNAMENTI TRA LA STORTA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI ROMA

INCOLONNAMENTI ANCHE SU VIA DI VERMICINO TRA BORGHESIANA E VIA ENRICO FERMI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO A CAUSA ID LAVORI

IN CHIUSURA IL METEO:

A PARTIRE DALLA MATTINA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 6-9 ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO SULLA VIABILITA’

Servizio fornito da Astral