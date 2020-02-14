Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ 14 FEBBRAIO 2020 ORE 09.05 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
APRIAMO CON LA CHIUSURA STRADALE NELLE DUE DIREZIONI DI VIA TIBURTINA TRA VIA MARCO SIMONE E VIA DI CASALBIANCO A CAUSA DI INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI.PREVISTE DEVIAZIONI SUL POSTO CON RIPERCUSSIONI SULLE STRADE LIMITROFE
PASSIAMO AL RACCORDO,IN ESTERNA SI STA IN CODA A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA COLOMBO E APPIA E A SEGUIRE CODE TRA CASILINA E TIBURTINA MENTRE IN ITERNA INCOLONNAMENTI TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO SITUAZIONE ANALOGA TRA TOGLIATTI E RACCORDO PER DIFFICIOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA.
SI STA IN CODA SULLA ROMA FIUMICINO TRA RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR
SU VIA PONTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA SPINACETO E RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO
INCOLONNAMENTI ANCHE SU VIA DI VERMICINO TRA BORGHESIANA E VIA ENRICO FERMI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO A CAUSA DI LAVORI
SOSTIAMOCI NEL CENTRO URBANO D I MARINO, SU VIA DEI LAGHI CODE PER TRAFFICO INTENSO ANMCHE A CAUSA DI INCIDENTE
IN CHIUSURA IL METEO:
A PARTIRE DALLA MATTINA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 6-9 ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO SULLA VIABILITA’
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