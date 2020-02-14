Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ 14 FEBBRAIO 2020 ORE 11.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
ANCORA CHIUSA VIA TIBURTINA TRA VIA DEL TECNOPOLO E VIA DI CASALBIANCO NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI INCIDENTE DI QUESTA MATTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO DA VIA DI MARCO SIMONE E VIA DI CASAL BIANCO
PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA NOMENTANA CI SONO ANCORA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E BUFALOTTA
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SU VIA PRENESTINA INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI TRA COLLE MONFORTANI E RACCORDO
A ZAGAROLO INCOLONNAMENTI SULLA REGIONALE DI FIUGGI PER LAVORI DI POTATURA ALBERI TRA VIA COLLE SILVANO E VIA DELLA STAZIONE
IN PROVINCIA DI RIETI
A CAUSA DELLA NEVICATA IN ATTO, SONO ATTIVI SULLA PROVINCIALE PANORAMICA DEL TERMINILLO I MEZZI SPAZZANEVE TRA LA LOCALITA FONTENOVA E RIALTO, PRESTARE ATTENZIONE
INFINE RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1 E 4 IN LOCALITà ROCCHETTE NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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