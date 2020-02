Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2020 ore 11:30

VIABILITÀ 14 FEBBRAIO 2020 ORE 11.20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,

ANCORA CHIUSA VIA TIBURTINA TRA VIA DEL TECNOPOLO E VIA DI CASALBIANCO NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI INCIDENTE DI QUESTA MATTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO DA VIA DI MARCO SIMONE E VIA DI CASAL BIANCO

PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA NOMENTANA CI SONO ANCORA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E BUFALOTTA

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

SU VIA PRENESTINA INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI TRA COLLE MONFORTANI E RACCORDO

A ZAGAROLO INCOLONNAMENTI SULLA REGIONALE DI FIUGGI PER LAVORI DI POTATURA ALBERI TRA VIA COLLE SILVANO E VIA DELLA STAZIONE

IN PROVINCIA DI RIETI

A CAUSA DELLA NEVICATA IN ATTO, SONO ATTIVI SULLA PROVINCIALE PANORAMICA DEL TERMINILLO I MEZZI SPAZZANEVE TRA LA LOCALITA FONTENOVA E RIALTO, PRESTARE ATTENZIONE

INFINE RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1 E 4 IN LOCALITà ROCCHETTE NEL COMUNE DI TORRI IN SABINA

DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral