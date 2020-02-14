Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ 14 FEBBRAIO 2020 ORE 12.20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
INIZIAMO CON LA CHIUSURA STRADALE NELLE DUE DIREZIONI DI VIA TIBURTINA TRA VIA MARCO SIMONE E VIA DI CASALBIANCO A CAUSA DI INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO CON RIPERCUSSIONI SULLE STRADE LIMITROFE. PRESTARE ATTENZIONE
SU VIA TIBURTINA INCOLONNAMENTI TRA TIVOLI E VIA MAREMMANA INFERIORE NELLE DUE DIREZIONI
ANDIAMO NEL COMUNE DI A ZAGAROLO, INCOLONNAMENTI SULLA REGIONALE DI FIUGGI PER LAVORI DI POTATURA ALBERI TRA VIA DELLA SERVICOLO E VIA DELLA STAZIONE NELLE DUE DIREZIONI
INCOLONNAMENTI SU VIA DI VERMICINO TRA BORGHESIANA E VIA ENRICO FERMI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO A CAUSA DI LAVORI
IN PROVINCIA DI RIETI
SULLA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO PER UNA NEVICATA IN CORSO SONO IN AZIONE I MEZZI SPAZZANEVE A CURA DI ASTRAL SPA TRA FONTE NOVA E MONTE TERMINILLO
IN CHIUSURA IL METEO:
A PARTIRE DALLA MATTINA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 6-9 ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO SULLA VIABILITA’
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