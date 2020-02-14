Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ 14 FEBBRAIO 2020 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO CODE PER INCIDENTE TRA CASAL DEL MARMO E VIA TRIONFALE IN CARREGGIATA INTERNA E PIU’ AVANTI,
SEMPRE PER INCIDENTE CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA ANCHE QUI PER UN INCIDENTE.
RICORDIAMO INOLTRE LA CHIUSURA STRADALE NELLE DUE DIREZIONI DI VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO CON RIPERCUSSIONI SULLE STRADE LIMITROFE.
IN PROVINCIA DI RIETI SULLA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO PER UNA NEVICATA IN CORSO SONO IN AZIONE I MEZZI SPAZZANEVE A CURA DI ASTRAL SPA TRA FONTE NOVA E MONTE TERMINILLO
INFINE PER IL TRASPOSRTO PUBBLICO SULLA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO CHIUSA LA STAZIONE ACQUA ACETOSA IN DIREZIONE FLAMINIO PER L’ALLAGAMENTO DEL SOTTOPASSO PEDONALE
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral