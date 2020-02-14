Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ 14 FEBBRAIO 2020 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE CI SONO CODE TRA CASAL DEL MARMO E VIA TRIONFALE IN CARREGGIATA INTERNA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI E CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E APPIA.
SULL’A91 ROMA FIUMICINO CODE IN ENTRATA SUL RACCORDO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI
RICORDIAMO INOLTRE LA CHIUSURA STRADALE NELLE DUE DIREZIONI DI VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO CON RIPERCUSSIONI SULLE STRADE LIMITROFE.
CI SPOSTIAMO A NORD DI ROMA SULLA CASSIA DOVE CI SONO CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA
IN PROVINCIA DI RIETI SULLA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO PER UNA NEVICATA IN CORSO SONO IN AZIONE I MEZZI SPAZZANEVE A CURA DI ASTRAL SPA
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral