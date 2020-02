Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2020 ore 17:15

VIABILITÀ 14 FEBBRAIO 2020 ORE 17.05 FEDERICO ASCANI

INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE ABBIAMO CODE PER INCIDENTE TRA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE

SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI BOCCEA E VIA TRIONFALE IN CARREGGIATA INTERNA E PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA.

MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI E CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E APPIA.

SULL’A91 ROMA FIUMICINO CODE IN ENTRATA SUL RACCORDO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO

SULLA CASILINA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI

RICORDIAMO INOLTRE LA CHIUSURA STRADALE NELLE DUE DIREZIONI DI VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO CON RIPERCUSSIONI SULLE STRADE LIMITROFE.

