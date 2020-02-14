Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ 14 FEBBRAIO 2020 ORE 17.05 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE ABBIAMO CODE PER INCIDENTE TRA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE
SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI BOCCEA E VIA TRIONFALE IN CARREGGIATA INTERNA E PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI E CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E APPIA.
SULL’A91 ROMA FIUMICINO CODE IN ENTRATA SUL RACCORDO PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI
RICORDIAMO INOLTRE LA CHIUSURA STRADALE NELLE DUE DIREZIONI DI VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO CON RIPERCUSSIONI SULLE STRADE LIMITROFE.
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral