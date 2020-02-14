Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ 14 FEBBRAIO 2020 ORE 18.05 FEDERICO ASCANI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI BOCCEA E VIA TRIONFALE IN CARREGGIATA INTERNA E PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA BIS E CASSIA E PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICNO E APPIA.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE ABBIAMO CODE TRA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SEMPRE UN INCIDENTRE PROVOCA CODE SULA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI
SU VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI SENSO UNICO ALTERNATO DA VIA #MARCOSIMONE E VIA #CASALBIANCO
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral