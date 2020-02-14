Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ 11 FEBBRAIO 2020 ORE 18.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA, PERMANGONO CODE TRA GLI SVINCOLI PISANA E CASAL DEL MARMO
PIU’ AVANTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA BUFALOTTA E APPIA
CI SPOSTIAMO IN ESTERNA, UN ALTRO INCIDENTE CAUSA CODE TRA SALARIA E CASSIA
PROSEGUIAMO IN ESTERNA CODE A TRATTI, PER TRAFFICO TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
INCIDNETE RISOLTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCORA CODE TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA
NEL SENSO OPPOSTO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SULLA VIA DEL MARE, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE ALL’ALTEZZA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
CI SPOSTIAMO SULLA TIBURTINA RICORDIAMO A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANE IL SENSO UNICO ALTERNATO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MARCO SIMONE E VIA DI CASAL BIANCO
INFINE, PER CHI SI SPOSTA IN METRO
SULLA TERMINI CENTOCELLE LA CIRCOLAZIOEN E’ INTERROTTA TRA PONTE CASILINO E TERMINI, A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO NELL’AREA DI PORTA MAGGIORE
IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE TRAM 5 E 19
O ANCHE I BUS DELLE LINEE 50 E 105
E’ TUTTO
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