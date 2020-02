Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2020 ore 18:45

VIABILITÀ 11 FEBBRAIO 2020 ORE 18.35 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA, PERMANGONO CODE TRA GLI SVINCOLI PISANA E CASAL DEL MARMO

PIU’ AVANTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO, TRA BUFALOTTA E APPIA

CI SPOSTIAMO IN ESTERNA, UN ALTRO INCIDENTE CAUSA CODE TRA SALARIA E CASSIA

PROSEGUIAMO IN ESTERNA CODE A TRATTI, PER TRAFFICO TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD

INCIDNETE RISOLTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCORA CODE TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA

NEL SENSO OPPOSTO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

SULLA VIA DEL MARE, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE ALL’ALTEZZA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA

CI SPOSTIAMO SULLA TIBURTINA RICORDIAMO A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANE IL SENSO UNICO ALTERNATO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MARCO SIMONE E VIA DI CASAL BIANCO

INFINE, PER CHI SI SPOSTA IN METRO

SULLA TERMINI CENTOCELLE LA CIRCOLAZIOEN E’ INTERROTTA TRA PONTE CASILINO E TERMINI, A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO NELL’AREA DI PORTA MAGGIORE

IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE TRAM 5 E 19

O ANCHE I BUS DELLE LINEE 50 E 105

E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral