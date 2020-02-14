Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ 11 FEBBRAIO 2020 ORE 19.05 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E NOMENTANA, PROSEGUIAMO IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA NOMENTANA BIS E APPIA, A SEGUIRE TRA PISANA E CASAL DEL MARMO E TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA
NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E DIRAMAZIOEN ROMA SUD
CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA VIA NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA, NELLE DUE DIREZIONI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
E, SEMPRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, MA IN USCITA CODE TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO
SULLA TIBURTINA, ANCORA SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA MARCO SIMONE E VIA DI CASAL BIANCO, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA
PER TRAFFCO INTENSO CODE A TRATTI SULLA VIA NOMENTANA DAL RACCORDO A TOR LUPARA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
STESSA SITUAZIONE, CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, NELLE DUE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, INCOLONNAMENTI DA VIALE DEL LAGO DI TRAIANO A VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA, VERSO OSTIA
IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA TERMINI CENTOCELLE LA CIRCOLAZIOEN E’ INTERROTTA TRA PONTE CASILINO E TERMINI, A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO NELL’AREA DI PORTA MAGGIORE
IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LE LINEE TRAM 5 E 19
O ANCHE I BUS DELLE LINEE 50 E 105
E’ TUTTO A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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