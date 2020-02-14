Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ 11 FEBBRAIO 2020 ORE 19.35 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E NOMENTANA
PROSEGUIAMO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA NOMENTANA E APPIA
IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE ROMA SUD
POI CODE TRA SALARIA E FLAMINIA SIA IN ESTERNA SIA IN INTERNA
MIGLIORA SENSIBILMENTE IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI AL MOMENTO TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO, IN USCITA
MENTRE SULLA ROMA-FIUMICINO CIRCOLAZIONE REGOLARE
SU VIA DELL’AEROPORTO D FIUMICINO CODE DA VIALE DEL LAGO DI TRAIANO A VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA, VERSO OSTIA
ALTRE CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA CENTRO, IN DIREZIONE LATINA
SULLA TERMINI CENTOCELLE LA CIRCOLAZIOEN E’ INTERROTTA TRA PONTE CASILINO E TERMINI, A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO NELL’AREA DI PORTA MAGGIORE
INFINE, SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI, LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI CASERTA
RITARDI FINO A 45 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
E’ TUTTO
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