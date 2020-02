Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2020 ore 19:45

VIABILITÀ 11 FEBBRAIO 2020 ORE 19.35 GINA PANDOLFO

BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E NOMENTANA

PROSEGUIAMO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA NOMENTANA E APPIA

IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEL MARE E DIRAMAZIONE ROMA SUD

POI CODE TRA SALARIA E FLAMINIA SIA IN ESTERNA SIA IN INTERNA

MIGLIORA SENSIBILMENTE IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI AL MOMENTO TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO, IN USCITA

MENTRE SULLA ROMA-FIUMICINO CIRCOLAZIONE REGOLARE

SU VIA DELL’AEROPORTO D FIUMICINO CODE DA VIALE DEL LAGO DI TRAIANO A VIA DEL PONTE DI TOR BOACCIANA, VERSO OSTIA

ALTRE CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA CENTRO, IN DIREZIONE LATINA

SULLA TERMINI CENTOCELLE LA CIRCOLAZIOEN E’ INTERROTTA TRA PONTE CASILINO E TERMINI, A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO NELL’AREA DI PORTA MAGGIORE

INFINE, SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI, LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI CASERTA

RITARDI FINO A 45 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral