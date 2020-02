Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2020 ore 20:30

VIABILITÀ 14 FEBBRAIO 2020 ORE 20.20 GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE IN INTERNA, CODE IN DIMINUZIONE TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E NOMENTANA

PIU’ AVANTI ALTRO INCIDENTE CODE TRA CASILINA E TUSCOLANA

IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA

SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTRE CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA

SU VIA TIBURTINA, SI PROCEDE A SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA MARCO SIMONE E VIA DI CASAL BIANCO, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA

SU VIA PALOMBARESE E VIA NOMENTANA CODE PER TRAFFICO INTENSO

RISPETTIVAMENTE

DA VIA MARCO SIMONE, IN DIREZIONE NOMENTANA

E ALL’ALTEZZA DI SANTA ALESSANDRO, VERSO MENTANA

IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

SULLA LINEA TERMINI CENTOCELLE LA CIRCOLAZIONE, IN PRECEDENZA INTERROTTA TRA PONTE CASILINO E TERMINI PER IL TRAFFICO INTENSO NELL’AREA DI PORTA MAGGIORE, E’ RIPRISTINATA

INFINE, SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI, LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI CASERTA

RITARDI FINO A 45 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

