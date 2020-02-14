Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ 14 FEBBRAIO 2020 ORE 20.20 GINA PANDOLFO
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SUL RACCORDO ANULARE RIMOSSO L’INCIDENTE IN INTERNA, CODE IN DIMINUZIONE TRA GLI SVINCOLI BUFALOTTA E NOMENTANA
PIU’ AVANTI ALTRO INCIDENTE CODE TRA CASILINA E TUSCOLANA
IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA
SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTRE CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE, SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA
SU VIA TIBURTINA, SI PROCEDE A SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA MARCO SIMONE E VIA DI CASAL BIANCO, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA
SU VIA PALOMBARESE E VIA NOMENTANA CODE PER TRAFFICO INTENSO
RISPETTIVAMENTE
DA VIA MARCO SIMONE, IN DIREZIONE NOMENTANA
E ALL’ALTEZZA DI SANTA ALESSANDRO, VERSO MENTANA
IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
SULLA LINEA TERMINI CENTOCELLE LA CIRCOLAZIONE, IN PRECEDENZA INTERROTTA TRA PONTE CASILINO E TERMINI PER IL TRAFFICO INTENSO NELL’AREA DI PORTA MAGGIORE, E’ RIPRISTINATA
INFINE, SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI, LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI CASERTA
RITARDI FINO A 45 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
PER OGGI E’ TUTTO
APPUNTAMENTO A DOMANI CON IL SERVIZIO IN TEMPO REALE
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
ASTRAL INFOMOBLITA VI AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
Servizio fornito da Astral