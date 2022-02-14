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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2022 ore 07:30

di - 14 Febbraio 2022 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 14 FEBBRAIO 2022 ORE 07.20 MARCO CILUFFO
    BUONGIORNO E BUON LUNEDI 14 FEBBRAIO
    CON LA VIABILITA’ DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    TRASPORTO PUBBLICO
    CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA METRO C
    A CAUSA DI UN GUASTO A UN TRENO
    SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO
    RICORDIAMO CHE è ATTIVO IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLE LINEE S DI ASTRAL
    DAL LUNEDI AL SABATO DALLE 7 ALLE 10 PER POI RIPRENDERE IL POMERIGGIO DALLE 13 ALLE 16
    LINEA S 15 ACILIA OSTIENSE DAL LUNEDI AL VENERDì
    DALLE 13 ALLE 19
    PASSIAMO ALLA VIABILITA’
    SUL RACCORDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E LAURENTINA CON RIPERCUSSIONE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
    CON 3 KM DI CODE IN AUMENTO IN ENTRATA
    CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO
    TRAFFICO RALLENTATO CON CODE
    TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO
    SEMPRE VERSO IL CENTRO SI RALLENTA
    SULLA CASSIA DALLA LOCALITA’ LA STORTA AL RACCORDO
    FLAMINIA DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI
    E DISAGI SULLA NOMENTANA
    ALTEZZA ROTONDA CON LA VIAP ALOMBARESE

    INFINE A LATINA,
    SULLA REGIONALE FLACCA OGGI IL TRANSITO E’ REGOLARE NELLE GALLERIE TRA SPERLONGA E GAETA IN FASCIA DIURNA,
    MENTRE FINO AL 28 FEBBRAIO ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO DALLE ORE 6 ALLE 18, PER PERMETTERE IL MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE DELLE GALLERIE A CURA DI ASTRAL
    DA MARCO CILUFFO E LA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO IN CODA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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