Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2022 ore 07:30

TRASPORTO PUBBLICO

CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA METRO C

A CAUSA DI UN GUASTO A UN TRENO

SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE è ATTIVO IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLE LINEE S DI ASTRAL

DAL LUNEDI AL SABATO DALLE 7 ALLE 10 PER POI RIPRENDERE IL POMERIGGIO DALLE 13 ALLE 16

LINEA S 15 ACILIA OSTIENSE DAL LUNEDI AL VENERDì

DALLE 13 ALLE 19

PASSIAMO ALLA VIABILITA’

SUL RACCORDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E LAURENTINA CON RIPERCUSSIONE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

CON 3 KM DI CODE IN AUMENTO IN ENTRATA

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO

TRAFFICO RALLENTATO CON CODE

TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO

SEMPRE VERSO IL CENTRO SI RALLENTA

SULLA CASSIA DALLA LOCALITA’ LA STORTA AL RACCORDO

FLAMINIA DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI

E DISAGI SULLA NOMENTANA

ALTEZZA ROTONDA CON LA VIAP ALOMBARESE

INFINE A LATINA,

SULLA REGIONALE FLACCA OGGI IL TRANSITO E’ REGOLARE NELLE GALLERIE TRA SPERLONGA E GAETA IN FASCIA DIURNA,

MENTRE FINO AL 28 FEBBRAIO ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO DALLE ORE 6 ALLE 18, PER PERMETTERE IL MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE DELLE GALLERIE A CURA DI ASTRAL

