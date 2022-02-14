Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2022 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 14 FEBBRAIO 2022 ORE 07.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BUON LUNEDI 14 FEBBRAIO
CON LA VIABILITA’ DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRASPORTO PUBBLICO
CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA METRO C
A CAUSA DI UN GUASTO A UN TRENO
SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO CHE è ATTIVO IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLE LINEE S DI ASTRAL
DAL LUNEDI AL SABATO DALLE 7 ALLE 10 PER POI RIPRENDERE IL POMERIGGIO DALLE 13 ALLE 16
LINEA S 15 ACILIA OSTIENSE DAL LUNEDI AL VENERDì
DALLE 13 ALLE 19
PASSIAMO ALLA VIABILITA’
SUL RACCORDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E LAURENTINA CON RIPERCUSSIONE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
CON 3 KM DI CODE IN AUMENTO IN ENTRATA
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO
TRAFFICO RALLENTATO CON CODE
TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO
SEMPRE VERSO IL CENTRO SI RALLENTA
SULLA CASSIA DALLA LOCALITA’ LA STORTA AL RACCORDO
FLAMINIA DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI
E DISAGI SULLA NOMENTANA
ALTEZZA ROTONDA CON LA VIAP ALOMBARESE
INFINE A LATINA,
SULLA REGIONALE FLACCA OGGI IL TRANSITO E’ REGOLARE NELLE GALLERIE TRA SPERLONGA E GAETA IN FASCIA DIURNA,
MENTRE FINO AL 28 FEBBRAIO ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO DALLE ORE 6 ALLE 18, PER PERMETTERE IL MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE DELLE GALLERIE A CURA DI ASTRAL
DA MARCO CILUFFO E LA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO IN CODA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral