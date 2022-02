Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2022 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 14 FEBBRAIO 2022 ORE 11.20 MARCO CILUFFO

DI NUOVO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

INCIDENTE RIMOSSO SULL AUTOSTRADA A1 ROMA FIRENZE

AL MOMENTO PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE DI FIRENZE

VIABILITA’ REGOLARE ANCHE SUL RACCORDO E SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE LAZIO

AD ECCEZIONE DI CODE SULLA TANGENZIALE

TRA LA SALARIA E CORSO FRANCIA

VERSO LA DELLA PINETA SACCHETTI

E SEMPRE CODE SULLA NOMENTANA

ALTEZZA TOR LUPARA NELLE DUE DIREZIONI

CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA PER SEGNALARE RALLENTAMENTI

TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA

NELLE DUE DIREZIONI

LE ALTRE NOTIZIE

FINO ALLE ORE 13 DISAGI PER UNA MANIFESTAZIONE AL CIRCO MASSIMO

CON DEVIAZIONI E MODIFICHE ALLE M LINEE BUS DI ZONA

SEMPRE A ROMA ATTIVE LE LIMITAZIONI AMBIENTALI IN FASCIA VERDE E NELL’ANELLO FERROVIARIO.

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, NELLA FASCIA VERDE, SI FERMANO LE AUTO DIESEL SINO A EURO 2 E QUELLE BENZINA FINO A EURO 1.

DA MARCO CILUFFO E LA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO è TUTTO A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral