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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2022 ore 11:30

di - 14 Febbraio 2022 - 11:30

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    VIABILITÀ DEL 14 FEBBRAIO 2022 ORE 11.20 MARCO CILUFFO
    DI NUOVO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    INCIDENTE RIMOSSO SULL AUTOSTRADA A1 ROMA FIRENZE
    AL MOMENTO PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE DI FIRENZE
    VIABILITA’ REGOLARE ANCHE SUL RACCORDO E SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE LAZIO
    AD ECCEZIONE DI CODE SULLA TANGENZIALE
    TRA LA SALARIA E CORSO FRANCIA
    VERSO LA DELLA PINETA SACCHETTI
    E SEMPRE CODE SULLA NOMENTANA
    ALTEZZA TOR LUPARA NELLE DUE DIREZIONI
    CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA PER SEGNALARE RALLENTAMENTI
    TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA
    NELLE DUE DIREZIONI
    LE ALTRE NOTIZIE
    FINO ALLE ORE 13 DISAGI PER UNA MANIFESTAZIONE AL CIRCO MASSIMO
    CON DEVIAZIONI E MODIFICHE ALLE M LINEE BUS DI ZONA
    SEMPRE A ROMA ATTIVE LE LIMITAZIONI AMBIENTALI IN FASCIA VERDE E NELL’ANELLO FERROVIARIO. 
    DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, NELLA FASCIA VERDE, SI FERMANO LE AUTO DIESEL SINO A EURO 2 E QUELLE BENZINA FINO A EURO 1.
    DA MARCO CILUFFO E LA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO è TUTTO A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

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