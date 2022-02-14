Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2022 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 14 FEBBRAIO 2022 ORE 11.20 MARCO CILUFFO
DI NUOVO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INCIDENTE RIMOSSO SULL AUTOSTRADA A1 ROMA FIRENZE
AL MOMENTO PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE DI FIRENZE
VIABILITA’ REGOLARE ANCHE SUL RACCORDO E SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE LAZIO
AD ECCEZIONE DI CODE SULLA TANGENZIALE
TRA LA SALARIA E CORSO FRANCIA
VERSO LA DELLA PINETA SACCHETTI
E SEMPRE CODE SULLA NOMENTANA
ALTEZZA TOR LUPARA NELLE DUE DIREZIONI
CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA PER SEGNALARE RALLENTAMENTI
TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA
NELLE DUE DIREZIONI
LE ALTRE NOTIZIE
FINO ALLE ORE 13 DISAGI PER UNA MANIFESTAZIONE AL CIRCO MASSIMO
CON DEVIAZIONI E MODIFICHE ALLE M LINEE BUS DI ZONA
SEMPRE A ROMA ATTIVE LE LIMITAZIONI AMBIENTALI IN FASCIA VERDE E NELL’ANELLO FERROVIARIO.
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, NELLA FASCIA VERDE, SI FERMANO LE AUTO DIESEL SINO A EURO 2 E QUELLE BENZINA FINO A EURO 1.
DA MARCO CILUFFO E LA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO è TUTTO A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral