Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2022 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 14 FEBBRAIO 2022 ORE 19.35 GINA PANDOLFO
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VARIANTE RONCIGLIONE, INCIDENTE RISOLTO, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE TRA VIA DELLE VIGNE E VIA MAGENTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA PROVINCIALE MAREMMANA INFERIORE, ANCHE QUI RIMOSSO L’INCIDENTE, CIRCOLAZIONE SCORREVOLE DA VIA DI PONTE LUCANO A VIA POLENSE, NELLE DUE DIREZIONI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RISOLTO L’INCIDENTE IN USCITA PERMANGONO RALLENTAMENTI DA FIORENTINI A TOR CERVARA
MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO ANULARE
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO RALLENTAMENTI PER IL GUASTO ALLA LINEA A ROCCASECCA
STIMATI RITARDI SINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO
SULLA REGIONALE FLACCA RICORDIAMO PER QUANTO RIGUARDA LE INDAGINI GEOSTRUTTURALI A CURA DI ASTRAL SPA
NELLE GALLERIE TRA SPERLONGA E GAETA, E’ TERMINATA LA FASE NOTTURNA DELLE OPERAZIONI, DUNQUE, IL TRATTO INTERESSATO E’ APERTO DALLE 22.00 ALLE 06.00
LE STESSE PROSEGUONO SOLO IN FASCIA DIURNA DALLE 06.00 ALLE 18.00, E COMPORTANO IL SENSO UNICO ALTERNATO SINO AL TERMINE PREVISTO PER IL 28 FEBBRAIO
AL VIA QUESTA SERA SULLA PONTINA I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SOTTOPASSO AL KM 19+500 A CURA DI ASTRAL SPA, IN FASCIA ORARIA 22.00-06.00
GLI INTERVENTI COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA CARREGGIATA IN DIREZIONE TERRACINA TRA I KM 15 E 21 CIRCA CONTESTUALMENTE, SONO CHIUSE LE RAMPE DI IMMISSIONE USCITA NEL TRATTO INTERESSATO
I DETTAGLI SUL PERCORSO ALTERNATIVO
COME SEMPRE SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral