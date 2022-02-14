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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2022 ore 20:30

di - 14 Febbraio 2022 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 14 FEBBRAIO 2022 ORE 20.20 GINA PANDOLFO
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA UNICHE ECCEZIONI L’INCIDENTE SULLA NOMENTANA, CODE TRA IL BIVIO PER NOMENTANA BIS E VIA SELVA DEI CAVALIERI, NEIDUE SENSI DI MARCIA
    E I RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA E CASSIA RISPETTIVAMENTE DA VIA TUSCIA AL RACCORDO IN USCITA
    E TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    I CANTIERI
    SULLA PONTINA PROSEGUIRANNO SINO AL 4 MARZO I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SOTTOPASSO AL KM 19+500 A CURA DI ASTRAL SPA.
    GLI INTERVENTI SI SVOLGONO, IN FASCIA ORARIA 22.00-06.00
    E COMPORTANO LA CHIUSURA DELLA CARREGGIATA IN DIREZIONE TERRACINA TRA I KM 15 E 21 CIRCA, CONTESTUALMENTE, SONO CHIUSE LE RAMPE DI IMMISSIONE E USCITA NEL TRATTO INTERESSATO
    I DETTAGLI SUL PERCORSO ALTERNATIVO
    COME SEMPRE SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
    SULLA REGIONALE FLACCA RICORDIAMO PER QUANTO RIGUARDA LE INDAGINI GEOSTRUTTURALI A CURA DI ASTRAL SPA
    NELLE GALLERIE TRA SPERLONGA E GAETA, TERMINATA LA FASE NOTTURNA, IL TRATTO INTERESSATO E’ APERTO DALLE 22.00 ALLE 06.00
    LE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO PROSEGUONO SOLO IN FASCIA DIURNA, DUNQUE, DALLE 06.00 ALLE 18.00, E COMPORTANO IL SENSO UNICO ALTERNATO SINO AL TERMINE PREVISTO PER IL 28 FEBBRAIO
    ORA IL METEO
    ALLERTA GIALLA DIRAMATA DLLA PROTEZIONE CIVILE DEL LAZIO
    ATTESE DOMANI PRECIPITAZIONI SPARSE E TEMPORALI IN PARTICOLARE SUI SETTORI INTERNI E MERIDIONALI
    ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO
    SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO RISOLTO IL GUASTO ALLA LINEA A ROCCASECCA
    LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE
    INFINE, SONO ATTIVE LE “LINEE S”, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ.
    DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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