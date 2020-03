Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2020 ore 09:30

VIABILITÀ DELL’14 MARZO 2020 ORE 9.20 CLAUDIO VELOCCIA

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

IL SERVIZIO DELLA METRO B RISULTA INTERROTTO TRA LE STAZIONI CASTRO PRETORIO E LAURENTINA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO B E C

RIMANGONO ATTIVE LE TRATTE CASTRO PRETORIO REBIBBIA E CASTRO PRETORIO – IONIO NEI DUE SENSI

PASSIAMO ALLE NOTIZIE DI PUBBLICA UTILITÀ

A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 TRENITALIA MODIFICA LA SUA PROPOSTA COMMERCIALE, TUTELANDO LE TRATTE E LE FASCE PIÙ UTILIZZATE DA CHI SI DEVE SPOSTARE A CAUSA DI NECESSITÀ LAVORATIVE.

RIFORMULATE ANCHE LE TRATTE DI ALTA VELOCITA’

IL SERVIZIO FERROVIARIO VERSO LO SCALO DI FIUMICINO SARA ATTIVO CON UNA SOLA CORSA OGNI ORA.

IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

