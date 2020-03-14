Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DELL’14 MARZO 2020 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ,
UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
A SACROFANO RALLENTAMENTI SULLA PROVINCIALE SACROFANO – CASSIA TRA VIA DALMAZIA E VIA RISORGIMENTO NEI DUE SENSI DI MARCIA
RIMAMENDO SULLA PROVINCIALE SACROFANO – CASSIA A CAMPAGNANO DI ROMA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VIA DEL PILELLO E VIALE UNGHERIA NELLE DUE DIREZIONI
A VITERBO RALLENTAMENTI SULLA PRINCIPALE VIA CASSIA TRA VIA ANTONIO DEL MASSARO E VIA MARIANO ROMITI NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
IL SERVIZIO DELLA METRO B RISULTA INTERROTTO TRA LE STAZIONI CASTRO PRETORIO E LAURENTINA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LE METRO B E C
RIMANGONO ATTIVE LE TRATTE CASTRO PRETORIO REBIBBIA E CASTRO PRETORIO – IONIO NEI DUE SENSI
PASSIAMO ALLE NOTIZIE DI PUBBLICA UTILITÀ
A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 TRENITALIA MODIFICA LA SUA PROPOSTA COMMERCIALE, TUTELANDO LE TRATTE E LE FASCE PIÙ UTILIZZATE PER CHI SI DEVE SPOSTARE A CAUSA DI NECESSITÀ LAVORATIVE.
RIFORMULATE ANCHE LE TRATTE DI ALTA VELOCITA’
IL SERVIZIO FERROVIARIO VERSO LO SCALO DI FIUMICINO SARA attivo CON UNA SOLA CORSA OGNI ORA.
IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
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