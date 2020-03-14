Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2020 ore 13:30
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VIABILITÀ DELL’14 MARZO 2020 ORE 13.20 CLAUDIO VELOCCIA
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ,
UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
LAVORI PROGRAMMATI NELLA REGIONE LAZIO:
PARTIRANNO IL 16 MARZO I LAVORI DI ASFALTATURA SU ALCUNE STRADE DI FREGENE IN FASCIA ORARIA 8 – 18.30 CON DIVIETO DI FERMATA, LIMITE DI VELOCITA A 30KM H E SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA SEMAFORI MOBILI
A NETTUNO SEMPRE DAL 16 MARZO PER LAVORI ATTIVA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO IN VIA ROMANA, CON DIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONE FORZATA TRA VIA 24 MAGGIO E VIA 4 NOVEMBRE DALLE ORE 7 E FINO A FINE LAVORI
PASSIAMO ALLE NOTIZIE DI PUBBLICA UTILITÀ
A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 TRENITALIA MODIFICA LA SUA PROPOSTA COMMERCIALE, TUTELANDO LE TRATTE E LE FASCE PIÙ UTILIZZATE DA CHI SI DEVE SPOSTARE A CAUSA DI NECESSITÀ LAVORATIVE.
RIFORMULATE ANCHE LE TRATTE DI ALTA VELOCITA’
IL SERVIZIO FERROVIARIO VERSO LO SCALO DI FIUMICINO SARA ATTIVO CON UNA SOLA CORSA OGNI ORA.
IL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
Servizio fornito da Astral