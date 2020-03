Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 14 MARZO 2020 ORE 16.20 UMBERTO VERINI

TRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO SU TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO

RAMMENTIAMO CHE DA DOMANI, DOMENICA 15, SONO SOSPESI I DIVIETI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI SULLE AUTOSTRADE DI TUTTA ITALIA

PASSIAMO ALLE NOTIZIE DI PUBBLICA UTILITÀ

ATAC COMUNICA CHE DA OGGI METRO A B B1 C BUS E TRAM INIZIANO IL SERVIZIO ALLE 5:30 DEL MATTINO E TERMINANO ALLE 21:00

NELL’AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL VIRUS COVID 19 È STATO DECREATO ANCHE LO STOP DALLA SERATA DI OGGI DI TUTTI I TRENI CHE VIAGGIANO IN ORARIO NOTTURNO

CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19, RAMMENTIAMO CHE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE

