Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2020 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 14 MARZO 2020 ORE 17.20 UMBERTO VERINI
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ,
UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
TRAFFICO AL MOMENTO FLUIDO SU TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO
RAMMENTIAMO CHE DA DOMANI, DOMENICA 15, SONO SOSPESI I DIVIETI DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI SULLE AUTOSTRADE DI TUTTA ITALIA
PASSIAMO ALLE NOTIZIE DI PUBBLICA UTILITÀ
ATAC COMUNICA CHE DA OGGI METRO A B B1 C BUS E TRAM INIZIANO IL SERVIZIO ALLE 5:30 DEL MATTINO E TERMINANO ALLE 21:00
CHIUDIAMO CON UN APPELLO A TUTTI I CITTADINI: VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19, RAMMENTIAMO CHE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, A SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE
DA ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO APPUNTAMENTO
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