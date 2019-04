Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2019 ore 08:30

VABILITÀ DEL 14 APRLE 2019 ORE 08:20 ROSA GALATI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

IN OCCASIONE DELLA DOMENICA DELLE PALME

A FIUMICINO SONO DISPOSTE LE SEGUENTI DISCIPLINE DI TRAFFICO, CHIUSA AL TRANSITO VIA BRUNELLESCHI, VIALE BRAMANTE, VIA PERUZZI, VIA DEL PERUGINO DALLE 10.00 FINO AL TERMINE DELLA PROCESSIONE.

A MENTANA DALLE 8.30 ALLE 13.00 E FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE ISTITUITO IL DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO ALL’INTERNO DEL CENTRO CITTADINO E NELLE VIE E PIAZZE INERENTI LA MANIFESTAZIONE.

A FIANO ROMANO ATTIVI DIVIETI DI SOSTA E CIRCOLAZIONE IN PIAZZA MATTEOTTI E ALCUNE STRADE DEL CENTRO STORICO.

INFINE A ZAGAROLO DALLE 8.00 E FINO AL TERMINE, E’ ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA MARTUCCI E PIAZZA ALDO MORO.

RESTANDO SEMPRE A ZAGAROLO DALLE 9.30 E FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE RELIGIOSA E’ ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARCONI E IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE NEL CENTRO URBANO COMPRESO TRA VIA CALANDRELLI E PIAZZA INDIPENDENZA DALLE 10.00 E FINO AL TERMINE.

DA ROSA GALATI PER IL MOMENTO È TUTTO; A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral