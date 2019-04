Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2019 ore 09:30

VABILITÀ DEL 14 APRLE 2019 ORE 09:20 ROSA GALATI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

A OSTIA PROSEGUE LA FESTA DEDICATA AL CIOCCOLATO

EVENTO GIUNTO ALLA TERZA EDIZIONE, INTERAMENTE DEDICATO AL CIOCCOLATO ARTIGIANALE.

TUTTO QUESTO IN PIAZZA ANCO MARZIO

UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO INTERESSERA’ LA PIAZZA E LE STRADE LIMITROFE

A LADISPOLI OGGI SI TERRA’ L’ULTIMA GIORNATA DELLA SAGRA DEL CARCIOFO DOVE PER L ‘OCCASIONE SONO ATTIVE TEMPORANEE DISCILINE DI TRAFFICO NELLE PRINCIPALI VIE DEL CENTRO INTERESSATE ALLA MANIFESTAZIONE.

PASSIAMO ALO TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA DELLA METRO A SONO CHIUSE LE STAZIONI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, ATTIVO IL SERVIZIO BUS NAVETTA DI SUPORTO NELLA TRATTA TERMINI-REPUBBLICA-BARBERINI-VIA VENETO- FLAMINIO.

SULLA LINEA FL1 ORTE-ROMA PER LAVORI DI POTENZIAMENTO NELLA STAZIONE DI FARA SABINA, I TRENI SONO CANCELLATI E SOSTITUITI DA BUS FINO LE 13.00.

