Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2019 ore 10:30

14 APRLE 2019 ORE 10:20 ROSA GALATI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

A GUIDONIA OGGI AVRA’ LUOGO L’EVENTO ANIMATO LA RAPPRESENTAZIONE DELLA PASSIONE DI CRISTO, ISTITUITO IL DIVIETI DI SOSTA IN PIAZZA LAURETANA DALLE 15.00 E IL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CAMAROTTA, VIA PO E NELLE ALTRE VIE INTERESSATE ALL’EVENTO DALLE 18.00 A FINE MANIFESTAZIONE.

A FARA IN SABINA IN OCCASIONE DELL 5° EDIZIONE DELLA MINIFESTAZIONE FIORI D’AZZURRO, VERRA’ ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA DUOMO, NEL CENTRO STORICO FINO LE 20.00.

OGGI A FROSINONE ALLO STADIO BENITO STIRPE SI TERRA’ LA PARTITA FROSINONE – INTER PER L’OCCASIONE E’ ITITUITO IL DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE LIMITROFE DALLE 16.00 ALLE 19.00.

DA ROSA GALATI PER IL MOMENTO È TUTTO; A PIU’ TARDI

