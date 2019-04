Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2019 ore 11:30

VABILITÀ DEL 14 APRLE 2019 ORE 11:20 ROSA GALATI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN INTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E ARDEATINA

FINO ALLE 5.30 DI LUNEDÌ 15 APRILE VIA CRISTOFORO COLOMBO RESTERÀ CHIUSA, TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA NELLE DUE DIREZIONI

SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO DIREZIONE POMEZIA.

SULLA VIA LITORANEA SI RALLENTA NEI PRESSI DI TORVAIANICA, TOR SAN LORENZO E LAVINIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULL’ARDEATINA, CODE TRA IL RACCORDO E IL DIVINO AMORE IN USCITA

SU VIA NETTUNESE SI RALLENTA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI FONTANA DI PAPA, CECCHINA E PAVONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SI RALLENTA ANCHE SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI GENZANO DI ROMA,ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA FL1 ORTE-ROMA PER LAVORI DI POTENZIAMENTO NELLA STAZIONE DI FARA SABINA, I TRENI SONO CANCELLATI E SOSTITUITI DA BUS FINO LE 13.00.

