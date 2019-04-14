Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2019 ore 11:30
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VABILITÀ DEL 14 APRLE 2019 ORE 11:20 ROSA GALATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E ARDEATINA
FINO ALLE 5.30 DI LUNEDÌ 15 APRILE VIA CRISTOFORO COLOMBO RESTERÀ CHIUSA, TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA NELLE DUE DIREZIONI
SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO DIREZIONE POMEZIA.
SULLA VIA LITORANEA SI RALLENTA NEI PRESSI DI TORVAIANICA, TOR SAN LORENZO E LAVINIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULL’ARDEATINA, CODE TRA IL RACCORDO E IL DIVINO AMORE IN USCITA
SU VIA NETTUNESE SI RALLENTA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI FONTANA DI PAPA, CECCHINA E PAVONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SI RALLENTA ANCHE SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI GENZANO DI ROMA,ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA FL1 ORTE-ROMA PER LAVORI DI POTENZIAMENTO NELLA STAZIONE DI FARA SABINA, I TRENI SONO CANCELLATI E SOSTITUITI DA BUS FINO LE 13.00.
DA ROSA GALATI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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