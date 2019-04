Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2019 ore 12:30

VABILITÀ DEL 14 APRLE 2019 ORE 12:20 ROSA GALATI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN INTERNA SI RALLENTA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA

RICORDIAMO CHE FINO ALLE 5.30 DI LUNEDÌ 15 APRILE VIA CRISTOFORO COLOMBO RESTERÀ CHIUSA, TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA NELLE DUE DIREZIONI

SULL’ARDEATINA, CODE TRA IL RACCORDO E IL DIVINO AMORE IN USCITA

SU VIA NETTUNESE SI RALLENTA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI FONTANA DI PAPA, CECCHINA E PAVONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SI RALLENTA ANCHE SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI GENZANO DI ROMA, ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI.

SU VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SU VIA NOMENTANA SI RALLENTA IN PROSSIMITA’ DI TOR LUPARA E MONTEROTONDO NEI DUE SENSI

OGGI A FROSINONE ALLO STADIO BENITO STIRPE SI TERRA’ LA PARTITA FROSINONE – INTER PER L’OCCASIONE E’ ITITUITO IL DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE LIMITROFE DALLE 16.00 ALLE 19.00.

DA ROSA GALATI È TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral