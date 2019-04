Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2019 ore 13:30

VABILITÀ DEL 14 APRLE 2019 ORE 13:20 ROSA GALATI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SU VIA NETTUNENSE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA PANTANELLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SUL RACCORDO IN INTERNA SI RALLENTA TRA TUSCOLANA E APPIA.

RICORDIAMO CHE FINO ALLE 5.30 DI LUNEDÌ 15 APRILE VIA CRISTOFORO COLOMBO RESTERÀ CHIUSA, TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E VIA LAURENTINA NELLE DUE DIREZIONI

SULLA VIA LITORANEA SI RALLENTA NEI PRESSI DI TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SI RALLENTA ANCHE SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI GENZANO DI ROMA, ARICCIA, ALBANO LAZIALE E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI.

RESTANDO SULL’APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE FRATTOCCHIE

SU VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA IL RACCORDO E SANT’ALESSANDRO E ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA NEI DUE SENSI

DISAGI ANCHE SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA GIUSTINIANA E LA TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA

A FARA IN SABINA IN OCCASIONE DELL 5° EDIZIONE DELLA MINIFESTAZIONE FIORI D’AZZURRO, VERRA’ ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA DUOMO, NEL CENTRO STORICO FINO LE 20.00.

DA ROSA GALATI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

