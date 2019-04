Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2019 ore 15:30

VABILITÀ DEL 14 APRLE 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA

PERCORRENDO LA A24 ROMA TERAMO TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DELLA VALLE DEL SALTO IN DIREZIONE ROMA

IN VIA AURELIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA D PALIDORO IN DIREZIONE TORRIMPIETRA

IN VIA DEI CASTELLI ROMANI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA VIA VARRONE E VIA MATTEOTTI IN DIREZIONE POMEZIA

RALLENTAMENTI IN VIA PRATICA DI MARE ALL’ALTEZZA DI VIALE GORIZIA IN DIREZIONE APRILIA

MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA A FRATTOCCHIE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA NETTUNENSE NEI DUE SENSI DI MARCIA

