Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2019 ore 16:30
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VABILITÀ DEL 14 APRLE 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
PERCORRENDO LA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI PRATICA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA
IN VIA DI PRATICA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DI CASTEL ROMANO E CASALE CAPOCOTTA NEI DUE SENSI
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA VIA VARRONE E VIA MATTEOTTI IN DIREZIONE POMEZIA
PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI E GENZANO NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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