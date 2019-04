Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2019 ore 16:30

VABILITÀ DEL 14 APRLE 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE APPIA E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA

PERCORRENDO LA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI PRATICA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA

IN VIA DI PRATICA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DI CASTEL ROMANO E CASALE CAPOCOTTA NEI DUE SENSI

IN VIA DEI CASTELLI ROMANI STRADA CHIUSA AL TRAFFICO TRA VIA VARRONE E VIA MATTEOTTI IN DIREZIONE POMEZIA

PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI E GENZANO NELLE DUE DIREZIONI

