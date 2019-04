Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2019 ore 17:30

VABILITÀ DEL 14 APRLE 2019 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN VEICOLO IN AVARIA RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

PERCORRENDO LA VIA PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR

MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI PRATICA

PERCORRENDO VIA DI PRATICA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DI CASTEL ROMANO E CASALE CAPOCOTTA NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA DEI CASTELLI ROMANI PER LAVORI SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA VARRONE E VIA MATTEOTTI

MENTRE SUL LITORALE ROMANO SI RALLENTA A TORVAIANCIA ALL’ALTEZZA DI VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA

