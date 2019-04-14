Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2019 ore 17:30
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VABILITÀ DEL 14 APRLE 2019 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN VEICOLO IN AVARIA RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI PRATICA
PERCORRENDO VIA DI PRATICA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DI CASTEL ROMANO E CASALE CAPOCOTTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI PER LAVORI SENSO UNICO ALTERNATO TRA VIA VARRONE E VIA MATTEOTTI
MENTRE SUL LITORALE ROMANO SI RALLENTA A TORVAIANCIA ALL’ALTEZZA DI VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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