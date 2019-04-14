Viabilità Roma Regione Lazio del 14-04-2019 ore 18:30
Più informazioni su
VABILITÀ DEL 14 APRLE 2019 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE LAURENTINA ED OSTIENSE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO PER LE FORTI PIOGGE LUNGHE CODE TRA AEROPORTO LEONARDO DA VINCI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA
SULLA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA GENERA LUNGHE CODE TRA POMEZIA NORD E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE EUR
MENTRE IN SENSO CONTRARIO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E CASTEL DI DECIMA
PERCORRENDO LA VIA APPIA SI STA IN CODA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
Servizio fornito da Astral